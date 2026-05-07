"الدواجن والبيض مش عدوك".. منشور للصحة يثير تفاعلًا على مواقع التواصل

كتب : أحمد جمعة

12:57 م 07/05/2026 تعديل في 12:58 م

البيض والدواجن

أكدت وزارة الصحة والسكان أن البروتين يُعد عنصرًا أساسيًا لصحة الجسم، إلا أن الأساس في الاستفادة منه يعتمد على التنوع والاعتدال في الاستهلاك ضمن نظام غذائي متوازن.

وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البيض والدواجن يُعتبران من أهم مصادر البروتين عالي القيمة الحيوية، لما لهما من دور فعال في دعم بناء العضلات، وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

الصحة تشدد على أهمية اختيار الكميات المناسبة من البروتين

وشددت وزارة الصحة على أهمية اختيار الكميات المناسبة من البروتين وفقًا لاحتياجات كل فرد، مع ضرورة تحقيق التوازن داخل الوجبات الغذائية، بحيث تشمل البروتينات إلى جانب الخضروات والنشويات الصحية، لضمان نظام غذائي متكامل يدعم صحة الجسم بشكل عام.

الصحة تحذر من الإفراط في تناول البروتين دون مراعاة الاحتياجات الفردية

كما نبهت الوزارة إلى أن الإفراط في تناول البروتين دون مراعاة الاحتياجات الفردية قد يؤدي إلى مشكلات صحية، مؤكدة أن الاعتدال هو العامل الأساسي في تحقيق الاستفادة القصوى من العناصر الغذائية.

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الصحة نصيحة خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، بضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص قبل تحديد كميات البروتين المناسبة، لضمان توافق النظام الغذائي مع الحالة الصحية وتجنب أي مضاعفات محتملة.

وأكدت الوزارة أن اتباع نمط غذائي متوازن يعتمد على التنوع والاعتدال، يمثل أحد أهم ركائز الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وشهد المنشور فور نشره تفاعلًا واسعًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة التوعوية لوزارة الصحة بعد اللغط الذي أثاره نظام الطيبات للطبيب الراحل ضياء العوضي.

