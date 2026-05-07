وزير السياحة: حماية الآثار أولوية وإتاحة المواقع تتم تدريجيًا

كتب : محمد أبو بكر

12:51 م 07/05/2026

شريف فتحي وزير السياحة

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الحفاظ على الآثار يمثل أولوية رئيسية لمصر، مشيرًا إلى أن فتح المواقع الأثرية أمام الزوار يتم وفق ضوابط تضمن حمايتها.

وأضاف "فتحي"، خلال فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين حماية التراث وإتاحة الفرصة للسياح لزيارة المواقع الأثرية، بالتعاون مع القطاع السياحي والجهات المعنية.

وفي سياق متصل، أكد زاهي حواس أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية مهمة للعالم.

وقال زاهي حواس إن المتحف المصري الكبير يضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، بينها أكثر من ألف قطعة تُعرض لأول مرة.

وأكد أن الملك توت عنخ آمون يمثل “بطل” المتحف، متوقعًا أن يصبح المتحف أحد أهم عوامل الجذب السياحي في مصر خلال السنوات المقبلة.

