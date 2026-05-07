تأجيل محاكمة عصابة السيدات في قضية ترويج الحشيش والشابو بمدينة نصر

كتب : رمضان يونس

01:02 م 07/05/2026

تعبيرية عن محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين، إداريًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "عصابة السيدات"، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة مدينة نصر.

محاكمة عصابة السيدات بتهمة بترويج الحشيش والشابو

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ربتي منزل وعاطل، عقب ورود معلومات وتحريات أكدت تورطهم في نشاط إجرامي منظم لترويج المواد المخدرة، خاصة الحشيش ومخدر الشابو، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية مكان تواجد المتهمين، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عملية التوزيع والترويج.

وبمواجهة المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة، قبل أن تقرر إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت قرارها المتقدم بتأجيل نظر القضية إداريًا.

