عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مقترح السردية البصرية لمدينة سانت كاترين، وذلك بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، بحضور الدكتور أشرف سعد، والدكتورة إيناس سمير، ومبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، والدكتور تامر عباس، إلى جانب فريق مركز الهوية والتصميم التابع لـ جامعة الملك سلمان الدولية.

مناقشة السردية البصرية لمدينة التجلي الأعظم

تناول الاجتماع بحث مقترح السردية البصرية لمدينة سانت كاترين، المعروفة بمدينة “التجلي الأعظم”، بهدف دعم مكانتها السياحية والثقافية على المستويين المحلي والدولي، في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والروحانية التي تتمتع بها المدينة.

وشهد اللقاء استعراض تصميمات لهوية بصرية تحمل طابعًا حضاريًا يعكس البعد الروحي والتاريخي للمدينة، مع مناقشة تطوير هوية سياحية متكاملة تتناسب مع طبيعة المكان وتراثه الفريد.

ابتكار شعار خاص بمشروع التجلي الأعظم

تضمن الاجتماع مناقشة ابتكار شعار خاص بمشروع “التجلي الأعظم”، بما يعبر عن رمزية المشروع ومكانة المدينة الدينية والسياحية، إلى جانب العمل على إعداد تنميط زخرفي مستوحى من روح المكان والعناصر التراثية الخاصة بجنوب سيناء.

كما جرى بحث إعداد أنظمة حديثة للتوجيه والإرشاد داخل المدينة، فضلًا عن إنشاء تطبيق إلكتروني للخريطة السياحية، يتيح للزائرين التعرف على المزارات والخدمات بسهولة، بما يسهم في تحسين تجربة السائح ودعم الحركة السياحية.

تسويق المنتجات البدوية وتعزيز الهوية الثقافية

وناقش الحضور آليات تسويق المنتجات البدوية باعتبارها جزءًا من الهوية الثقافية لمحافظة جنوب سيناء، مع التأكيد على أهمية إشراك أبناء البدو في عمليات التسويق والحفاظ على التراث ونقله للأجيال الجديدة بصورة عصرية ومبتكرة.

وتطرق الاجتماع إلى إطلاق حملة تسويقية متكاملة تسبق افتتاح مشروع “التجلي الأعظم”، بهدف الترويج لمدينة سانت كاترين وتحفيز السياح على زيارتها من خلال إبراز ما تمتلكه من مقومات سياحية وروحانية مميزة.

تصميم خط بصري خاص بمحافظة جنوب سيناء

واستعرض فريق مركز الهوية والتصميم عددًا من النماذج التطبيقية المرتبطة بالهوية البصرية، والتي شملت الأواني التقليدية والملابس البدوية وأغلفة المنتجات، في إطار توظيف العناصر التراثية في تصميمات حديثة تدعم الهوية المحلية.

كما جرى عرض مقترح لتصميم خط بصري خاص بمحافظة جنوب سيناء باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب إعداد تصور متكامل لتطوير ميادين مدن المحافظة بما يتناسب مع طبيعتها الجبلية والتراثية، مع تقديم تصور مبدئي لتطوير أحد ميادين مدينة الطور مستلهمًا من رمزية ذكر “الطور” في القرآن الكريم.

وفي ختام الاجتماع، أشاد محافظ جنوب سيناء بالدور الذي تقوم به جامعة الملك سلمان الدولية في دعم مشروعات التطوير بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لإعداد رؤى حديثة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.