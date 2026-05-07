اصطحب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أحد أهالي قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية داخل سيارته، متوجهًا إلى موقع شكواه، وذلك خلال جولة تفقدية لأعمال قافلة طبية بالقرية، في خطوة تعكس استجابة ميدانية سريعة وتفاعلًا مباشرًا مع شكاوى المواطنين.

تفاصيل الشكوى ومعاينة الموقع

عرض المواطن مشكلة تراكم القمامة ونواتج تطهير ترعة الوليدية أمام منزله، موضحًا أن أعمال التطهير لم يتبعها رفع المخلفات، مما تسبب في معاناة للأهالي. وعلى الفور، توجه المحافظ برفقته إلى موقع الشكوى لمعاينة الوضع على الطبيعة والوقوف على أبعاد المشكلة.

رصد مخالفات وتعديات متعددة

وخلال المعاينة، تبين وجود تراكمات كبيرة من نواتج التطهير دون رفعها، إلى جانب تشوينات لمخلفات البناء، فضلًا عن تعديات من بعض المقاهي والباعة الجائلين على حرم الترعة، وهو ما أدى إلى تضييق المجرى المائي.

توجيهات عاجلة لرفع المخلفات وتحسين النظافة

كما رصد المحافظ انتشار القمامة في عدد من شوارع القرية، ما دفعه لاستدعاء المسؤولين المختصين إلى موقع الشكوى على الفور، موجهًا برفع كافة التراكمات بشكل عاجل، والإسراع في إزالة نواتج التطهير، إلى جانب إزالة التعديات وإعادة الانضباط لمنظومة النظافة، بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

إحالة رئيس القرية للتحقيق

وفي ضوء ما تم رصده من أوجه قصور، قرر محافظ أسيوط إحالة رئيس قرية بني قرة إلى التحقيق، مؤكدًا استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين.