أثار مطرب المهرجانات أوكا الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما فاجأ جمهوره بحذف جميع منشوراته من حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مع الإبقاء على منشور واحد فقط لأغنية "أوكا بيحارب الملل".

واعتبر عدد من المتابعين هذه الخطوة جزءًا من حملة ترويجية لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "أوكا بيحارب الملل"، والمقرر طرحها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

احتفال أوكا بعيد ميلاد مي كساب



وكان أوكا احتفل قبل شهر بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي كساب، في حفل بسيط جمع الأهل والأصدقاء وسط أجواء عائلية، وظهر خلالها وهو يحتضن زوجته في أجواء رومانسية.

مشاركة مي كساب في دراما رمضان 2026



يُذكر أن الفنانة مي كساب شاركت مؤخرًا في مسلسل "نون النسوة"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان على شاشة "MBC مصر".

وضم المسلسل مجموعة من النجوم، بينهم هبة مجدي، أحمد الرافعي، محمد جمعة، جوري بكر، إيهاب فهمي، وأحمد فهيم، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.

