إيران تنفي الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز

كتب : وكالات

12:43 م 07/05/2026

مضيق هرمز

أعلنت السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية، الخميس، رفضها القاطع لما وصفته بالمزاعم المتعلقة بتورط القوات المسلحة الإيرانية في إلحاق أضرار بسفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية في مضيق هرمز.

وأكدت السفارة أن طهران شددت مراراً منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل على أن مضيق هرمز يمثل جزءاً أساسياً من جغرافيتها الدفاعية في مواجهة ما وصفته بالمعتدين وداعميهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية المتغيرة في المنطقة أثرت بشكل مباشر على ظروف الملاحة داخل الممر البحري الاستراتيجي.

وجاء البيان الإيراني بعد حادث انفجار وحريق وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري على متن سفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية أثناء وجودها في مضيق هرمز، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية أن السفينة، التي كانت ترفع علم بنما، كانت تحمل على متنها 24 فرداً من الطاقم، بينهم ستة مواطنين كوريين جنوبيين، وكانت راسية بالقرب من الإمارات العربية المتحدة داخل المضيق قبل وقوع الانفجار. كما أكدت الوزارة حينها عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "أطلقت بعض الطلقات" باتجاه السفينة، في إشارة إلى الحادث الذي وقع في المضيق.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أن سيول تدرس إمكانية الانضمام إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى مرافقة السفن التجارية وتأمين عبورها عبر مضيق هرمز، غير أن المشروع الأمريكي قصير الأمد توقف لاحقاً.

كوريا الجنوبية مضيق هرمز دونالد ترامب السفارة الإيرانية

