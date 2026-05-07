إيران تنفي الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز

أعلنت السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية، الخميس، رفضها القاطع لما وصفته بالمزاعم المتعلقة بتورط القوات المسلحة الإيرانية في إلحاق أضرار بسفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية في مضيق هرمز.

وأكدت السفارة أن طهران شددت مراراً منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل على أن مضيق هرمز يمثل جزءاً أساسياً من جغرافيتها الدفاعية في مواجهة ما وصفته بالمعتدين وداعميهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية المتغيرة في المنطقة أثرت بشكل مباشر على ظروف الملاحة داخل الممر البحري الاستراتيجي.

وجاء البيان الإيراني بعد حادث انفجار وحريق وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري على متن سفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية أثناء وجودها في مضيق هرمز، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

Official Statement of the Embassy of the Islamic Republic of Iran on Allegations Concerning Damage to a Korean Vessel in the Strait of Hormuz

وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية أن السفينة، التي كانت ترفع علم بنما، كانت تحمل على متنها 24 فرداً من الطاقم، بينهم ستة مواطنين كوريين جنوبيين، وكانت راسية بالقرب من الإمارات العربية المتحدة داخل المضيق قبل وقوع الانفجار. كما أكدت الوزارة حينها عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "أطلقت بعض الطلقات" باتجاه السفينة، في إشارة إلى الحادث الذي وقع في المضيق.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أن سيول تدرس إمكانية الانضمام إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى مرافقة السفن التجارية وتأمين عبورها عبر مضيق هرمز، غير أن المشروع الأمريكي قصير الأمد توقف لاحقاً.