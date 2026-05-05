شهد طريق قرية "أبو جندير- خلف" التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا إثر تصادم سيارة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة، وسط استنفار أمني وطبي واسع لنقل المصابين وإنهاء الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حادث ميكروباص إطسا

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة بعمود إنارة بالقرب من قرية خلف التابعة لدائرة المركز.

دفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

اختلال عجلة القيادة وراء الحادث

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة الميكروباص واصطدامها بقوة بعمود إنارة على جانب الطريق.

وأسفر الاصطدام العنيف عن تهشم مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وقوع حالتي وفاة وعدد من الإصابات بين الركاب، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

النيابة تبدأ التحقيق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت نيابة إطسا التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتأكد من الأسباب النهائية وراء وقوعه.