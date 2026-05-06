نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري محادثات اليوم الأربعاء، مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفهم أحدث التطورات في المفاوضات مع إيران.

وقال المصدر الإسرائيلي المطلع، إن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء تنازلات أمريكية محتملة بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وأكد مصدر أمريكي، لـ"سي إن إن"، أن نتنياهو تحدث بانتظام مع مسؤولين أمريكيين للبقاء على اطلاع على المفاوضات مع إيران.

مصدر أمريكي: إسرائيل تشعر بقلق إزاء احتمال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وتضغط لفرض قيود على وكلاء إيران وبرنامجها الباليستي.

المقترح الأمريكي الجديد لإنهاء حرب إيران

وفي سياق آخر، نقلت شبكة CNBC، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تقيّم المقترح الأمريكي المؤلف من 14 بندًا والهادف إلى إنهاء الحرب.

وأكد مسؤولين أمريكيين، لـ"أكسيوس" أن واشنطن وطهرات باتتا قريبتين من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

ووفقا للمصادر، فإن هذه الوثيقة تستهدف وضع إطار سياسي أولي يمهّد لمرحلة لاحقة من المفاوضات التفصيلية بين الطرفين.