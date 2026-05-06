كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 بشكل مبدئي، وهو ما يعكس أداءً اقتصاديًا أفضل من التقديرات السابقة.

وأوضح "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذا المعدل يُعتبر أعلى من 4.8% التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية الراهنة.

تأثير التوترات الإقليمية على التوقعات الاقتصادية

أشار رئيس الوزراء إلى أن معدل النمو كان من المتوقع أن يتراجع إلى 4.6% نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع المرتبطة بالحرب الجارية والتصعيد في مضيق هرمز.

وأضاف أن هذه التوترات أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، وساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما جعل التعامل مع أسعار الطاقة يتم بشكل يومي وسط تقلبات حادة في الأسواق.

أداء اقتصادي مرن رغم اضطرابات الطاقة العالمية

أكد "مدبولي" أن تحقيق معدل نمو أعلى من المتوقع يعكس قدرًا من المرونة في أداء الاقتصاد المصري، رغم الضغوط الخارجية المرتبطة بأسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق الدولية لضمان الحد من تأثير هذه التحديات على الاقتصاد المحلي.

