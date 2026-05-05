وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفى قويسنا.. ويحيل 5 أشخاص للتحقيق (صور)

كتب : أحمد الباهي

08:00 ص 05/05/2026
    رصد قصور بالجملة في مستشفى قويسنا
    وكيل الصحة ليلاً في مستشفى قويسنا

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مسائية مفاجئة داخل مستشفى قويسنا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

دعم قسم الاستقبال والطوارئ

ووجّه وكيل الوزارة بزيادة عدد الأطباء داخل قسم الاستقبال والطوارئ، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقليل فترات الانتظار، مؤكدًا أن القسم يمثل الواجهة الأولى للمستشفى ويجب أن يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة.

تفقد الأقسام الطبية

شملت الجولة المرور على أقسام الأشعة والحضانات والعناية المركزة والأقسام الداخلية، للوقوف على مستوى الأداء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

رصد قصور في وحدة الكلى

رصد وكيل الوزارة تأخرًا في إجراء التحاليل الشهرية لمرضى الغسيل الكلوي، ما اعتبره خطورة على حالتهم الصحية، وعلى الفور وجّه باستدعاء مسؤولي وحدة الكلى والمعامل ومشرفة التمريض للتحقيق في أسباب القصور.

إحالة 5 للتحقيق

وقرر وكيل الوزارة إحالة 5 من أعضاء الطاقم الطبي للتحقيق، بعد ثبوت غيابهم عن النبطشية، بما أثر على انتظام العمل خلال الفترة المسائية.

متابعة الأدوية والمستلزمات

كما راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجّه بسرعة التنسيق مع إدارة الصيدلة لتوفير النواقص، لضمان استمرار تقديم الخدمة دون معوقات.

تشديد على الانضباط والجودة

شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والنظافة والانضباط داخل المستشفى، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة على جميع المنشآت الصحية.
رسالة حاسمة
وأكد أن "صحة المواطن خط أحمر"، موضحًا أن الهدف من الجولات هو رفع كفاءة الأداء وضمان حصول المرضى على خدمة طبية لائقة، مع استمرار التواجد الميداني المفاجئ.

مستشفى قويسنا المركزي صحة المنوفية وزارة الصحة

