في ضربة استباقية لحماية الطفولة من الانتهاكات القانونية والاجتماعية، أحبطت أجهزة الأمن بمركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم محاولة زواج طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، من ابن عمها البالغ من العمر 30 عامًا، بقرية دفنو، وذلك قبل إتمام مراسم الزواج وأثناء إقامة حفل ليلة الحنة.

وجاءت الواقعة بعد تلقي العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، معلومات مؤكدة تفيد باعتزام أسرة الطفلة "هاجر. س. ع" إتمام زواجها من ابن عمها "أحمد. ح. س" البالغ من العمر 30 عامًا، بالمخالفة لقانون الطفل والتشريعات المصرية التي تحظر زواج القاصرات.

وعلى الفور، تم رفع مذكرة عاجلة إلى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، الذي وجّه بسرعة التدخل لمنع إتمام الواقعة، وكلف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث المركز.

مداهمة حفل الزفاف قبل إتمامه

وتمت مداهمة مكان إقامة حفل الزفاف بقرية دفنو قبل بدء مراسم الزواج، حيث جرى ضبط العريس ووالدة ووالد الطفلة، إضافة إلى والد العريس، وجرى اقتيادهم إلى مركز شرطة إطسا للتحفظ عليهم وبصحبتهم الطفلة.

تحقيقات النيابة العامة

وباشر أسامة محروس، مدير نيابة إطسا، التحقيق في الواقعة، وقرر حجز المتهمين على ذمة التحقيقات، كما أصدر قرارًا بتسليم الطفلة إلى خالها لضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة لها بعيدًا عن محيط الأسرة.

اعترافات أولية

وأفادت التحريات أن الزواج كان سيتم بشكل عرفي، مقابل توقيع إيصال أمانة بمبلغ مالي كبير لصالح أسرة الطفلة حتى بلوغها السن القانونية.

جهود أمنية لحماية الطفولة

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة زواج القاصرات، وسط إشادة واسعة من أهالي مركز إطسا بالتدخل الأمني السريع الذي حال دون إتمام الزواج.