أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوى بالحجر الصحي بميناء نويبع البحري، استعدادًا لاستقبال الحجاج المصريين العائدين من الأراضي المقدسة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية للعائدين وتقديم الرعاية الطبية والوقائية اللازمة منذ لحظة وصولهم.

رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع لوصول الحجاج

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحجر الصحي بميناء نويبع جرى تجهيزه بكافة الإمكانيات المطلوبة، مع توفير الفرق الطبية والوقائية المدربة، إلى جانب دعم المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات تحتاج إلى رعاية صحية.

وأضاف أن الإجراءات المتبعة تشمل مراجعة الحالة الصحية للحجاج والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، تنفيذًا للضوابط الصحية المعمول بها خلال موسم الحج.

متابعة دقيقة للحجاج فور الوصول

وأوضح وكيل الوزارة أن أفواج الحجاج العائدين ستخضع لمتابعة دقيقة من جانب الفرق الطبية المنتشرة داخل الميناء، مع توفير الخدمات العلاجية والإسعافات اللازمة للحالات الطارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة العائدين وسرعة التدخل عند الحاجة.

استمرار التأمين الصحي خلال فترة العودة

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالحجر الصحي بميناء نويبع طوال فترة عودة الحجاج، مع تكثيف أعمال الترصد والمتابعة الصحية، في إطار خطة وزارة الصحة الهادفة إلى تأمين موسم الحج صحيًا وتوفير بيئة آمنة للحجاج المصريين خلال رحلتي السفر والعودة.