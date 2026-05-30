بينهم أطفال.. إصابة 19 شخصًا في انقلاب ربع نقل على طريق مرسى علم

كتب : مختار صالح

06:49 م 30/05/2026

شهد طريق مرسى علم - إدفو جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 19 شخصًا من بينهم عدد من الأطفال، بعد انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم أثناء سيرها بالطريق.

وفور تلقي غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر إخطارًا بالواقعة، دفعت الجهات المختصة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث عند الكيلو 100 بطريق مرسى علم – إدفو، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

أطفال بين المصابين وحالتان تحت الملاحظة

وكشفت المعاينات الأولية عن تعرض المصابين لإصابات متفاوتة، حيث أصيب الطفل فارس أبو سنة رمضان، 8 سنوات، بكسر في عظام الجمجمة مع الاشتباه في وجود نزيف بالمخ، كما تعرض فارس ياسر جمعة، 14 عامًا، لجرح متهتك بفروة الرأس مع اشتباه نزيف بالمخ.

وشملت قائمة المصابين أيضًا بسمة حمدي رمضان (29 عامًا)، وفاطمة ياسر جمعة (19 عامًا)، وأسامة حمادة رمضان (26 عامًا)، وجمعة ياسر جمعة (17 عامًا)، وأبو المجد جمعة أبو المجد (36 عامًا)، وعبد الستار رمضان (40 عامًا)، وحنان منصور أبو النجار (33 عامًا)، وإيمان شعبان أحمد (18 عامًا)، ورمضان حمادة رمضان (22 عامًا)، وحنان محمد أبو المجد (39 عامًا)، وعمر محمد عبد النبي (22 عامًا)، وآدم أحمد شعبان (4 سنوات)، وأسماء حمدي رمضان (24 عامًا)، وياسين أحمد شعبان (عامان)، وأحمد شعبان أحمد (35 عامًا)، وياسر جمعة أبو المجد (45 عامًا)، وشهد ياسر جمعة (17 عامًا)، بإصابات تنوعت بين السحجات والكدمات والجروح المتفرقة.

نقل المصابين لمستشفى مرسى علم

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا الإسعافات الأولية اللازمة، فيما وُضعت بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية لمتابعة تطورات حالتها الصحية.

تحقيقات لكشف أسباب الحادث

من جانبها، باشرت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.

البحر الأحمر مرسى علم حادث انقلاب طريق مرسى علم إدفو

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
حدث في 8 ساعات| أجواء حارة خلال الأيام المقبلة.. وطرح الطماطم بـ20 جنيهًا
وزير الحرب الأمريكي: الجيش مستعد لاستئناف القتال مع إيران
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

