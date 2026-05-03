شن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة ملف التعديات ومخالفات البناء، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المظهر الحضاري.

رصد أبراج مخالفة وقرارات فورية بالإزالة

وخلال الجولة، رصد المحافظ عدداً من الأبراج السكنية المخالفة التي أُقيمت دون تراخيص أو بالمخالفة للاشتراطات الهندسية وخطوط التنظيم، ووجّه على الفور بإدراجها ضمن أعمال "الموجة 29" لإزالة التعديات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات.

وقف أعمال ومصادرة معدات

كما تم ضبط أحد المقاولين أثناء تنفيذ أعمال بناء مخالفة بأحد الأبراج تحت الإنشاء، حيث أصدر المحافظ قرارًا فوريًا بوقف الأعمال، ومصادرة المعدات والونش المستخدم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة فورية لمبنى مخالف في مراحله الأولى

ووجّه المحافظ إدارة التدخل السريع بالبدء الفوري في إزالة مبنى مخالف مكوّن من دورين، مشددًا على أهمية التعامل مع المخالفات في بدايتها لمنع تفاقم البناء العشوائي.

إقالة مدير التنظيم بسبب التقصير

وعلى خلفية ما تم رصده، قرر المحافظ إقالة مدير تنظيم حي شرق شبرا الخيمة، بسبب تقاعسه في أداء مهام عمله وعدم التصدي المبكر للمخالفات، مؤكدًا أن المحاسبة ستطال أي مسؤول مقصر.

تحذيرات مشددة للقيادات التنفيذية

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء ومسؤولي التنظيم، مع حصر شامل لكافة المخالفات واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفورية دون أي تهاون.

مرافقة قيادات تنفيذية بالجولة

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومستشار المحافظ للأزمات، وعدد من القيادات الهندسية.