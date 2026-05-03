حماس: التهديد باستئناف حرب غزة انتهاك لاتفاق وقف النار

كتب : وكالات

06:56 م 03/05/2026

خليل الحية

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن التهديد الإسرائيلي باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، يعد انتهاكاً لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات إسرائيل بتصعيد العدوان.

وأضافت حماس في بيان اليوم الأحد، إن التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء.
وأكدت حماس، أن المقاومة تتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة.

