كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو مشاجرة أسرية بالقليوبية، وضبط الزوج وأسرته بعد اتهامهم بالتعدي وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 11 أبريل الماضي، تبلغ لمركز شرطة طوخ من السيدة القائمة على النشر، بتضررها من زوجها ووالديه و4 من أشقائه، لقيامهم بالتعدي عليها وإتلاف محتويات محلها الخاص.

وأشارت السيدة في بلاغها إلى محاولة أحد المشكو في حقهم التعدي عليها باستخدام عصا خشبية، وهو ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط الأطراف والتحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد، بينما نفوا استخدام عصا خشبية، وأكدوا أن السيدة قامت بالتعدي عليهم أيضًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.

