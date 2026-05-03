إعلان

بعد تداول فيديو.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسرية بالقليوبية

كتب : علاء عمران

12:34 م 03/05/2026

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسرية بالقليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو مشاجرة أسرية بالقليوبية، وضبط الزوج وأسرته بعد اتهامهم بالتعدي وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 11 أبريل الماضي، تبلغ لمركز شرطة طوخ من السيدة القائمة على النشر، بتضررها من زوجها ووالديه و4 من أشقائه، لقيامهم بالتعدي عليها وإتلاف محتويات محلها الخاص.

وأشارت السيدة في بلاغها إلى محاولة أحد المشكو في حقهم التعدي عليها باستخدام عصا خشبية، وهو ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط الأطراف والتحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد، بينما نفوا استخدام عصا خشبية، وأكدوا أن السيدة قامت بالتعدي عليهم أيضًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية القليوبية مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل العثور على جثة طالب بجوار صندوق قمامة بمدينة نصر.. غموض وتحركات
حوادث وقضايا

تفاصيل العثور على جثة طالب بجوار صندوق قمامة بمدينة نصر.. غموض وتحركات
اليابان تدعو إيران وأمريكا للعودة "السريعة" إلى طاولة المفاوضات
شئون عربية و دولية

اليابان تدعو إيران وأمريكا للعودة "السريعة" إلى طاولة المفاوضات
سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء
رياضة محلية

سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء
"أخطأ ولكن".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية بشأن معاقبة السعيد
رياضة محلية

"أخطأ ولكن".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية بشأن معاقبة السعيد
إحالة 11 طبيبا وممرضا لمحاكمة تأديبية بتهمة التسبب في وفاة مريض بالقليوبية
حوادث وقضايا

إحالة 11 طبيبا وممرضا لمحاكمة تأديبية بتهمة التسبب في وفاة مريض بالقليوبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة