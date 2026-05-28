تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مخزن تابع لشرطة المرافق، والملاصق لمجلس مدينة أسوان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

امتداد محدود للحريق والسيطرة عليه

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بعد امتداده إلى سقف نقابة التطبيقيين، مع منع وصول النيران إلى باقي المنشآت والمباني المجاورة، وعلى رأسها مجلس مدينة أسوان.

التأكيد على سلامة المستندات

وكشف التقرير المبدئي أن الحريق لم يؤثر إطلاقًا على الأجهزة أو الملفات أو المستندات الخاصة بمبنى مجلس مدينة أسوان، مع التأكيد على سلامة جميع محتويات المبنى بالكامل.

إشادة بسرعة استجابة الحماية المدنية

وأكد محافظ أسوان أن سرعة تدخل رجال الحماية المدنية تعكس الجاهزية العالية والكفاءة في التعامل مع المواقف الطارئة، وهو ما ساهم في السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي، والحد من امتداده إلى المباني المجاورة.

إخماد الحريق وتأمين المنطقة

وساهمت جهود الحماية المدنية في إخماد الحريق بالكامل وتأمين المنطقة المحيطة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالمنطقة.

تنسيق كامل بين الجهات المعنية

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى وجود تنسيق كامل بين الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة بمختلف أنحاء المحافظة.