كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم هوية الشخص الذي عُثر عليه مقتولًا بطريق قرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس، حيث تبين أن الجثة لسائق تاكسي يُدعى جمال فوزي منجد، يبلغ من العمر 45 عامًا، ويقيم بشارع عبد السلام عارف بمدينة سنورس.

بلاغ بالعثور على جثة سائق

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، وبها آثار اعتداء، وذلك عقب اختفائه عن منزله بساعات.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة

ووجّه العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي يقوده الرائد علي أبو جليل، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، لسرعة كشف غموض الواقعة، وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المجني عليه يعمل سائق تاكسي أجرة، ويقيم بمدينة سنورس.

معاينة الجثمان والتحفظ عليه

وباشر فريق من النيابة العامة بمركز سنورس إجراءات معاينة ومناظرة الجثمان، حيث تبين وجود إصابات ظاهرية تشير إلى تعرضه لاعتداء، وقررت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط السير

وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة بمداخل ومخارج القرية والطرق المؤدية إلى موقع العثور على الجثمان، إلى جانب فحص خط سير المجني عليه وتحركاته الأخيرة، مع تكثيف التحريات حول علاقاته الشخصية، في محاولة للوصول إلى المتورطين في الواقعة وضبطهم.