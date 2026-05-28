انطلقت اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، باقة من العروض والأنشطة الإبداعية المبهجة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وسط أجواء احتفالية في محافظة أسوان.

فعاليات في حديقة فريال التاريخية

بدأت الفعاليات وسط فرحة كبيرة في قلب حديقة فريال التاريخية بمدينة أسوان، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل يستهدف نشر البهجة بين المواطنين.

عروض فنية وتراثية متنوعة

شهد اليوم الأول عروضًا استعراضية مميزة لفرقة أسوان للفنون الشعبية بحديقة فريال، إلى جانب حفلات غنائية لعدد من مطربي أسوان، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع الفلكلور والتراث الأسواني الأصيل.

ورش فنية للأطفال

كما تم تنظيم ورشة فنية للأطفال تحت عنوان "رسم مظاهر العيد"، بهدف تنمية مهاراتهم الإبداعية وإتاحة الفرصة للتعبير عن أجواء العيد بأسلوب فني مميز.

برنامج ممتد حتى نهاية العيد

وتتواصل الفعاليات غدًا الجمعة بعرض مميز لكورال قصر ثقافة أسوان، وعروض فنية وتراثية بقصر ثقافة توشكى بمشاركة فرقة توشكى للفنون التلقائية وفرقة أطفال أبو سمبل.

وتختتم الفعاليات بعد غد السبت في حديقة فريال التاريخية بعروض لكورال أطفال قصر ثقافة أسوان وفرقة أسوان للفنون الشعبية، في أجواء احتفالية مستمرة طوال أيام العيد.