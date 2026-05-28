أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات، استقبلت خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، 38,721 زائرًا وذلك بعد تهيئتها بالكامل لاستقبال الأسر المصرية لقضاء أيام الإجازة.

يأتي ذلك في ظل توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال إجازة العيد.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم الاستعداد مبكرًا بجاهزية الحدائق والخدمات المقدمة بها، مشيرًا إلى أن الحدائق فتحت أبوابها بالشكل الذي يضمن استيعاب تدفقات الزوار وتوفير أجواء احتفالية مبهجة، وذلك بحدائق: الأسماك بالزمالك، وحدائق الحيوان الإقليمية في محافظات: الإسكندرية، الزقازيق، الفيوم، بني سويف، وكفر الشيخ.

وأكد رئيس الهيئة، أن العمل يسير بانتظام على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات للمتابعة الحية، مع تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية والوقائية تشمل: تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم الدوري لكافة المرافق، استمرار حالة الطوارئ الطبية وتقديم الرعاية البيطرية الدورية للحيوانات، إضافة إلى التواجد الميداني لفرق العمل، الأطباء البيطريين، والعاملين لضمان سلامة المترددين وتقديم أفضل خدمة ترفيهية للمواطنين بالمحافظات المختلفة.