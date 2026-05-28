إعلان

"الأهالي اشتكوا من الرائحة".. مصادرة جلود أضاحي مخزنة في منزل بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

06:42 م 28/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مداهمة منزل في تلا به جلود أضاحي_4
  • عرض 4 صورة
    ضبط جلود أضاحي بالجملة_3
  • عرض 4 صورة
    رئيس مدينة تلا على رأس الحملة_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد محمد عمران، رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملة تفتيشية وميدانية مكبرة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقه محمد شديد نائب رئيس المركز، وإبراهيم علام مدير إدارة تحسين البيئة.

وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بمنع الاتجار العشوائي في جلود الأضاحي وإحكام الرقابة على المناطق السكنية.

معلومات من الأهالي تقود للحملة

جاءت الحملة عقب ورود معلومات ومناشدات من الأهالي بشأن قيام أحد المواطنين بتجميع وتخزين كميات كبيرة من جلود الأضاحي داخل منزل وممر سكني بدائرة المركز، بصورة عشوائية ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ما تسبب في انبعاث روائح كريهة أزعجت الأهالي.

مصادرة الجلود وتحرير محضر مخالفة

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط كميات ضخمة من الجلود المخزنة بطرق غير صحية، وعلى الفور جرى مصادرة وتحريز المضبوطات بالكامل، ونقلها بواسطة سيارة تابعة لمجلس المدينة، مع تحرير محضر مخالفة بيئية وصحية للمواطن المخالف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تحذيرات من التخزين العشوائي

وأكدت رئاسة مركز ومدينة تلا استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة خلال فترة العيد، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للتصدي لأي مخالفات تمس الصحة العامة أو البيئة.

كما ناشدت المواطنين بعدم تخزين جلود الأضاحي داخل المناطق السكنية، لما تمثله من خطر في نشر الروائح الكريهة والأوبئة، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنوفية جلود الأضاحي حملات تفتيش عيد الأضحى الصحة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سهرة العيد انتهت بفخ مسلح.. ماذا حدث داخل شقة العمرانية؟
حوادث وقضايا

سهرة العيد انتهت بفخ مسلح.. ماذا حدث داخل شقة العمرانية؟
"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
مصراوى TV

"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
حادث مأساوي في ثاني أيام العيد.. وفاة شاب وإصابة زوجته بالبحيرة
أخبار المحافظات

حادث مأساوي في ثاني أيام العيد.. وفاة شاب وإصابة زوجته بالبحيرة
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات
شئون عربية و دولية

تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات