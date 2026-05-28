قاد محمد عمران، رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملة تفتيشية وميدانية مكبرة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقه محمد شديد نائب رئيس المركز، وإبراهيم علام مدير إدارة تحسين البيئة.

وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بمنع الاتجار العشوائي في جلود الأضاحي وإحكام الرقابة على المناطق السكنية.

معلومات من الأهالي تقود للحملة

جاءت الحملة عقب ورود معلومات ومناشدات من الأهالي بشأن قيام أحد المواطنين بتجميع وتخزين كميات كبيرة من جلود الأضاحي داخل منزل وممر سكني بدائرة المركز، بصورة عشوائية ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ما تسبب في انبعاث روائح كريهة أزعجت الأهالي.

مصادرة الجلود وتحرير محضر مخالفة

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط كميات ضخمة من الجلود المخزنة بطرق غير صحية، وعلى الفور جرى مصادرة وتحريز المضبوطات بالكامل، ونقلها بواسطة سيارة تابعة لمجلس المدينة، مع تحرير محضر مخالفة بيئية وصحية للمواطن المخالف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تحذيرات من التخزين العشوائي

وأكدت رئاسة مركز ومدينة تلا استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة خلال فترة العيد، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للتصدي لأي مخالفات تمس الصحة العامة أو البيئة.

كما ناشدت المواطنين بعدم تخزين جلود الأضاحي داخل المناطق السكنية، لما تمثله من خطر في نشر الروائح الكريهة والأوبئة، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.