بالصور- بني سويف تواصل مواجهة البناء المخالف خلال عيد الأضحى

كتب : حمدي سليمان

06:40 م 28/05/2026
    حملات مكثفة ببني سويف لإزالة مخالفات البناء في العيد (3)
نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف حملات موسعة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية.

رصد المتغيرات المكانية وإزالة المخالفات

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المتغيرات المكانية والتعديات بعدد من القرى والمدن، حيث جرى التعامل الفوري معها وتنفيذ الإزالة في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 19 حالة تعدٍ بمركز بني سويف

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، جرى تنفيذ إزالة 19 حالة تعدٍ، تضمنت 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة تجاوزت 10 قراريط، بالإضافة إلى 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة بلغت ألف متر.

إزالة تعديات على أملاك الدولة بمركز ناصر

وفي مركز ناصر، برئاسة شوقي هاشم، جرى إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية دنديل، إلى جانب تنفيذ إزالة بقرية طنسا الملق التابعة لقرية دلاص على مساحة قيراط ونصف.

تنفيذ 8 حالات إزالة بمركز الفشن

كما شهد مركز الفشن، برئاسة مدحت صلاح، تنفيذ إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 8 قراريط بقرى دلهانس وأبسوج وتلت وإقفهص والفنت، وذلك ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

استمرار المتابعة خلال إجازة العيد

وأكدت محافظة بني سويف استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني طوال إجازة العيد، مع التعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

