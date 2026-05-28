الكشف والذبح بالمجان.. إقبال على مجازر جنوب سيناء في ثاني أيام العيد

كتب : رضا السيد

05:04 م 28/05/2026 تعديل في 05:04 م
  عرض 7 صورة
    أضاحي العيد
    الأضاحي
    الاستعدااد للذيج
    مجزر طور سيناء
    المجزر الألي بالطور
    اقبال على المجزر قي ثاني أيام العيد

تشهد مجازر محافظة جنوب سيناء، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا من المواطنين لذبح الأضاحي، وسط تقديم الخدمات الطبية البيطرية قبل وبعد الذبح، للتأكد من جودة وسلامة اللحوم.

إقبال المواطنين على المجازر في العيد

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن جميع المجازر تواصل استقبال أضاحي المواطنين، مشيرة إلى دعمها بالأطباء البيطريين للعمل بنظام النوبتجيات، لتكثيف أعمال الفحص والإشراف قبل وأثناء وبعد الذبح، وضمان سلامة اللحوم والحد من الذبح العشوائي بالشوارع.

الذبح بالمجان طوال أيام العيد

وأكدت مدير المديرية أن أعمال الذبح تُجرى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن المجزر الآلي بمدينة الطور يستقبل يوميًا نحو 60 أضحية، يجري ذبحها تحت إشراف بيطري كامل.

وأضافت أن أعمال الفحص الظاهري للأضاحي تتم قبل الذبح للتأكد من عمر الأضحية وعدم الحمل في حالة ذبح الإناث، إلى جانب إجراء الفحص الطبي بعد الذبح للتأكد من خلو اللحوم من الأمراض.

آليات التعامل مع الأضاحي المصابة

وأوضحت أنه في حال رصد أي آثار مرضية بالأضحية بعد الذبح، يجري تحديد ما إذا كانت الإصابة كلية أو جزئية، مؤكدة أنه في حالة المرض الكلي يتم إعدام الأضحية بالكامل، بينما يجري إعدام الجزء المصاب فقط في حالة المرض الجزئي، مع وضع الأختام الصحية على اللحوم السليمة.

استمرار أعمال المتابعة والرقابة

وأكدت مدير مديرية الطب البيطري استمرار المجازر الثلاثة على مستوى المحافظة في استقبال الأضاحي حتى غد الجمعة، مع مواصلة أعمال المتابعة والمرور الميداني على منافذ بيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المعروض بالتنسيق مع الجهات المعنية.

