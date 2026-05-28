لقي شقيقان مصرعهما غرقًا، فيما نجا طفلاهما، إثر سقوط سيارة كانوا يستقلونها في مياه ترعة بطريق (المنصورة – طناح) أمام قرية جديدة الهالة، بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

بلاغ وانتقال قوات الإنقاذ

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة بسقوط سيارة داخل مياه ترعة طناح أمام قرية جديدة الهالة.

وعلى الفور، انتقلت قوات مباحث مركز شرطة المنصورة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

مصرع شقيقين وإنقاذ طفلين

وبالفحص تبين سقوط سيارة كان يستقلها شقيقان وطفلاهما، ما أسفر عن وفاة "إياد شادي" وشقيقه "إسلام"، المقيمين بمركز بلقاس، غرقًا داخل مياه الترعة، بينما تم إنقاذ الطفلين.

نقل الجثامين والتحقيقات

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج الجثامين، فيما جرى نقل الأطفال إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي الرعاية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.