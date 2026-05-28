اندلع، مساء اليوم الخميس، حريق داخل مخزن تابع لشرطة المرافق، بجوار مقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة أسوان، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

متابعة عاجلة من محافظ أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ووجّه بسرعة التعامل الفوري مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى المنشآت والمباني المجاورة، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالمنطقة.

الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده في وقت قياسي، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

رفع درجة الاستعداد وبدء التحقيقات

وأكد محافظ أسوان رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية للتعامل مع أي طوارئ، مشيدًا بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وجهودهم في السيطرة على الحريق.

كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وبدء أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، مع مراجعة إجراءات السلامة والأمان بالمباني والمنشآت الحكومية المختلفة.