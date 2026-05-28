إعلان

الدخان وصل للسماء.. حريق هائل يلتهم مخزن تابع لشرطة المرافق بأسوان

كتب : إيهاب عمران

08:48 م 28/05/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع، مساء اليوم الخميس، حريق داخل مخزن تابع لشرطة المرافق، بجوار مقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة أسوان، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

متابعة عاجلة من محافظ أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ووجّه بسرعة التعامل الفوري مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى المنشآت والمباني المجاورة، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالمنطقة.

الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده في وقت قياسي، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

رفع درجة الاستعداد وبدء التحقيقات

وأكد محافظ أسوان رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية للتعامل مع أي طوارئ، مشيدًا بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وجهودهم في السيطرة على الحريق.

كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وبدء أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، مع مراجعة إجراءات السلامة والأمان بالمباني والمنشآت الحكومية المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارات الإطفاء مجلس مدينة أسوان محافظ أسوان حريق مخزن حريق مخزن شرطة المرافق

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تاريخ مواجهات مصر وروسيا قبل مباراة اليوم الودية
رياضة عربية وعالمية

تاريخ مواجهات مصر وروسيا قبل مباراة اليوم الودية
استخرجها بملقاط.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سماعة الغش" في حقوق أسيوط (صور)
أخبار المحافظات

استخرجها بملقاط.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سماعة الغش" في حقوق أسيوط (صور)
"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
مصراوى TV

"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
"المبنى تفحّم".. السيطرة على حريق ضخم اندلع في مطعم بالعبور (صور)
أخبار المحافظات

"المبنى تفحّم".. السيطرة على حريق ضخم اندلع في مطعم بالعبور (صور)
الأرصاد: تكاثر السحب على شمال البلاد وفرص لأمطار خفيفة
أخبار مصر

الأرصاد: تكاثر السحب على شمال البلاد وفرص لأمطار خفيفة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات