فتح مراكز الشباب بأسيوط خلال عيد الأضحى لاستقبال المواطنين

كتب : محمود عجمي

11:54 م 26/05/2026
    فتح مراكز الشباب بأسيوط خلال عيد الأضحى لاستقبال المواطنين
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط فتح مراكز الشباب أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.

توجيهات رسمية واستعدادات مكثفة

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حيث أنهت المديرية استعداداتها لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد والاحتفال داخل مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

تجهيز الساحات ورفع درجة الاستعداد

وأكد أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، جاهزية جميع مراكز الشباب منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد، مع تجهيز الساحات المخصصة للصلاة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتجميل.

تعزيز الدور المجتمعي للمراكز

أشار السويفي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة متكاملة تستوعب مختلف الفئات العمرية، مع توفير الخدمات والإمكانات اللازمة للمواطنين خلال العيد.

صلاة العيد بساحة أرض الملاعب

وفي سياق متصل، يؤدي اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، صلاة عيد الأضحى صباح الأربعاء بساحة أرض الملاعب بشارع الثورة بحي شرق، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وجموع المواطنين.

استعدادات شاملة لأداء الصلاة

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء آمنة وميسرة لأداء الشعائر.

تجهيز الساحات والمساجد

وأوضح أن مديرية الأوقاف أنهت تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا لاستقبال المصلين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لصلاة عيد الأضحى.

