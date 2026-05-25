أطلق مزارعو قرية حاجر مشطا التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج استغاثة عاجلة إلى مسؤولي مديرية الري، بسبب الانتشار الكثيف لورد النيل داخل ترعة نزلة عمارة التي تخدم نحو 1500 فدان بطول يقارب 4 كيلومترات.

أزمة ورد النيل

وأكد الأهالي أن انتشار الحشائش المائية أدى إلى إغلاق مجرى الترعة بشكل شبه كامل، ما تسبب في ضعف وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، خاصة مع احتياج المحاصيل الصيفية للري بشكل دوري.

مزارعون: الأزمة تهدد الإنتاج الزراعي

قال الحاج سعد يونس، أحد أبناء القرية، إن ورد النيل تحول إلى أزمة حقيقية تهدد الزراعة، موضحًا أن المياه لم تعد تصل إلى نهايات الترعة بسبب الكثافة الكبيرة للحشائش.

مخاوف من خطر على حياة الأطفال

وحذر الأهالي من خطورة انتشار ورد النيل على حياة الأطفال، نظرًا لتغطية سطح المياه بالكامل، ما قد يخفي أي حالات سقوط داخل الترعة ويؤخر اكتشافها.

مطالب بتدخل عاجل من الري

وطالب الأهالي مديرية الري بسرعة تطهير الترعة بشكل عاجل ودوري، ووضع حلول جذرية لمنع تكرار الأزمة، حفاظًا على الأراضي الزراعية وسلامة الأهالي.





