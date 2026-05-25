هربًا من الحر.. مصرع طفل غرقًا في مياه إطسا بالفيوم

كتب : حسين فتحي

11:13 م 25/05/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء السباحة في مجرى مائي ببحر الغرق بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في حادث مأساوي هز الأهالي.

بلاغ واستنفار أمني وانتقال فرق الإنقاذ

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بغرق طفل أثناء نزوله إلى المياه هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

صعوبات في انتشال الجثمان بسبب التيار

تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في تحديد موقع الجثمان وانتشاله، نتيجة قوة التيار المائي في المنطقة، ما أعاق عمليات البحث المستمرة.

مشاركة الأهالي في عمليات البحث

وشارك عدد من أهالي وشباب القرية في أعمال المسح والمساعدة في البحث عن الطفل، بالتزامن مع استمرار جهود قوات الإنقاذ النهري.

النيابة تباشر التحقيق

تم إخطار نيابة إطسا التي تولت التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

الفيوم إطسا حوادث غرق محافظة الفيوم الإنقاذ النهري

