ترامب: اليورانيوم الإيراني سيسلم فورا لـ أمريكا أو يُدمر في مكانه

كتب : وكالات

01:20 ص 26/05/2026

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران إما سيتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره، أو سيتم إتلافه في مكانه بالتعاون مع إيران.

قال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "اليورانيوم المخصب "الغبار النووي" إما أن يتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة ليتم إحضاره إلى الوطن وتدميره، أو، ويفضل ذلك، بالتزامن والتنسيق مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول، مع قيام هيئة الطاقة الذرية، أو ما يعادلها، بالشهادة على هذه العملية وهذا الحدث"، وفقا لروسيا اليوم.

