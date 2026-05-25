شهد مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية لحظات إنسانية مؤثرة، بعدما ظهرت عروس مرتدية فستان الزفاف داخل المستشفى، في مشهد لفت أنظار المرضى والزائرين، عقب قرارها زيارة جدتها المريضة لتحقيق أمنيتها قبل حفل الزفاف.

"كان نفسها تشوفها بالفستان"

وقال حمادة محمد، والد العروس، إن والدته تعرضت لوعكة صحية قبل موعد الزفاف بيومين، وتم احتجازها داخل المستشفى، وكانت تتمنى رؤية حفيدتها بفستان الزفاف.

وأضاف: "قررنا نحقق أمنيتها، وتوجهنا إلى المستشفى، وكنت متخوفًا في البداية من رد الفعل، لكن كل الموجودين كانوا سعداء جدًا، ووالدتي فرحت بشكل كبير".

العروس: الفرحة لا تكتمل إلا بها

وقالت العروس فاطمة إنها وافقت فورًا على فكرة زيارة جدتها داخل المستشفى، مؤكدة أن وجودها كان أهم شيء بالنسبة لها في يوم زفافها.

وأضافت: "قلت إن الفرحة مش هتكمل غير بيها، وروحت لها بالفستان، وكان يوم جميل وأدخل السعادة على كل الموجودين في المستشفى".

العريس يساند الفكرة

من جانبه، أكد العريس محمود أنه رحب بالفكرة منذ البداية، قائلًا: "وافقت علشان تزور جدتها وتفرحها، والحمد لله اليوم مر بشكل جميل وكل الناس كانت مبسوطة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للعروس داخل المستشفى، وسط تفاعل واسع وإشادة بالموقف الإنساني الذي أدخل البهجة على المرضى والمتواجدين.