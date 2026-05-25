في مشهد يعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وفد الأقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفد كنسي يشارك التهنئةضم الوفد القمص أنطونيوس ذكري، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والوفد المرافق له، حيث سادت أجواء من الود والتقدير المتبادل، بما يعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء المجتمع الأسواني.

المحافظ: التكاتف أساس التنمية

ووجه محافظ أسوان الشكر لوفد الكنيسة على الزيارة، مؤكدًا أن روح الإخاء والتعاون بين أبناء الوطن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار، في ظل القيادة السياسية.

وأشار إلى أن تماسك المجتمع يسهم في مواجهة التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات.

الكنيسة: المصريون نسيج واحد

من جانبهم، أعرب وفد الكنيسة الكاثوليكية عن حرصهم على تقديم التهنئة في مختلف المناسبات، مؤكدين أن المصريين جميعًا نسيج وطني واحد، يجمعهم الفرح والحزن والأعياد، وأن هذا التلاحم يعزز مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.