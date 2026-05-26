أمريكا ستدعم إسرائيل في تصعيدها ضد حزب الله

أكد مصدر في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لدعم إسرائيل في حال قررت تصعيد العمليات العسكرية ضد حزب الله، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" عن المصدر.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا أمريكيا أوضح أن إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ردا على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار.

ويعتقد المصدر المسؤول أن حزب الله "تجاهل الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، بما في ذلك الإنذار الأخير".

أضاف في إشارة إلى موقف واشنطن: "لا نتوقع من إسرائيل أبدا أن تتسامح مع الهجمات على قواتها ومدنييها".

ويعتقد المسؤول أن حزب الله يحاول عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح في 24 مايو، أن واشنطن تدين دعوات قيادة حزب الله لمعارضة مسار الحكومة اللبنانية.

كان رئيس بلدية شلومي الإسرائيلية قال لوسائل إعلام محلية: "قائد القيادة الشمالية في الجيش أبلغنا بالتصعيد على لبنان بدءا من الليلة وخلال الأيام المقبلة".

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية أعمال عنف متبادلة شبه يومية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

ويستمر تبادل إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين من الجانبين، وتدمير واسع في الممتلكات، ونزوح عشرات الآلاف من سكان البلدات الحدودية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

من جانبه، يؤكد حزب الله أن عملياته العسكرية تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحزب على تصريحات القائد العسكري الإسرائيلي، وفقا لروسيا اليوم.