استعدادات مكثفة بالإسكندرية.. الانتهاء من تجهيز 641 ساحة لصلاة العيد (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:23 م 25/05/2026
    الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد بالإسكندرية (1)
    الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد بالإسكندرية (2)
    الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد بالإسكندرية (5)
    الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد بالإسكندرية (3)
    رفع كفاءة النظافة بمحيط ساحات صلاة العيد (1)
    الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد بالإسكندرية (6)
    رفع كفاءة النظافة بمحيط ساحات صلاة العيد (2)

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع الانتهاء من تجهيز 641 ساحة ومسجدًا بمختلف أحياء المحافظة.

تجهيز كامل للساحات والمساجد

انتهت مديرية أوقاف الإسكندرية من تجهيز وتهيئة جميع الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، مع التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال المصلين، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الشعائر.

منع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية

وجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصلاة العيد، مع تكثيف التواجد المروري بمحيط الساحات والمساجد لمنع التكدسات والإشغالات، وتسهيل حركة المواطنين.

تكثيف أعمال النظافة قبل وبعد الصلاة

كما شدد على رفع كفاءة أعمال النظافة وإزالة المخلفات قبل وبعد صلاة العيد، وإعادة الشوارع والمناطق المحيطة إلى طبيعتها بشكل فوري عقب انتهاء الشعائر.

استمرار رفع الاستعداد خلال أيام العيد

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية خلال أيام العيد، مع المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

صلاة العيد عيد الأضحى ساحات العيد مساجد الإسكندرية مديرية الأوقاف

