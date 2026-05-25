أنهت مديرية أوقاف القليوبية استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بعدما اعتمد الشيخ عبدالرحمن رضوان، مدير مديرية الأوقاف بالقليوبية، خطة الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار توفير أجواء إيمانية منظمة وآمنة للمواطنين خلال أيام العيد.

تجهيز الساحات وتكليف الأئمة والخطباء

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان رسمي، الانتهاء من تجهيز جميع الساحات المعتمدة وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستقبال المصلين، إلى جانب تكليف الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين للإشراف على إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى، بما يضمن خروج المناسبة بصورة حضارية تعكس سماحة الدين الإسلامي ورسالة وزارة الأوقاف.

توزيع 510 ساحة على الإدارات الفرعية

وأوضحت المديرية أن إجمالي عدد الساحات المعتمدة لأداء صلاة عيد الأضحى هذا العام بلغ 510 ساحات موزعة على مختلف المراكز والمدن والقرى بمحافظة القليوبية، لتيسير أداء الصلاة على المواطنين وتقليل التكدس داخل المساجد الكبرى.

وجاء توزيع الساحات على الإدارات الفرعية، حيث تم تخصيص 34 ساحة ببنها أول، و31 ساحة ببنها ثان، و21 ساحة بطوخ، و19 ساحة ببرشوم، و29 ساحة بمدينة العبور، و18 ساحة بشبرا شرق، فيما جاءت القناطر الخيرية في مقدمة الإدارات بعدد 75 ساحة.

كما تم تخصيص 29 ساحة بشبين شرق، و35 ساحة بشبرا غرب، و13 ساحة بقها، و25 ساحة بكفر شكر، و32 ساحة بمدينة الخصوص، و36 ساحة بشبين غرب، و62 ساحة بقليوب، إضافة إلى 50 ساحة بمدينة الخانكة.

متابعة ميدانية قبل صلاة العيد

وأشارت مديرية أوقاف القليوبية إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية لجميع الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، للتأكد من جاهزيتها الكاملة وتوفير سبل الراحة للمواطنين، مع الالتزام بخطط التنظيم والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، استعدادًا لاستقبال آلاف المصلين في أجواء تسودها الطمأنينة والروحانيات.