الدولار يتراجع مقابل الجنيه بنهاية آخر يوم عمل قبل إجازة العيد

كتب : آية محمد

04:29 م 25/05/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، آخر يوم عمل بالبنوك قبل إجازة عيد الأضحى بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

يعد اليوم آخر يوم عمل للبنوك المصرية قبل إجازة عيد الأضحى التي تمتد 6 أيام متواصلة بداية من غد الثلاثاء، وفق تعليمات البنك المركزي.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

