قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“طفل باسوس”، والمتهم فيها 7 أشخاص بالتعدي على طفل ووالده واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر، إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو المقبل، للاستعداد والمرافعة من جانب دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهم حتى موعد الجلسة المقبلة.

وشهدت الجلسة مناقشة دفاع المتهمين للمجني عليه حول تفاصيل الواقعة والاتهامات المنسوبة لكل متهم، حيث أوضح أنه كان يحاول حماية نجله الطفل من الاعتداء أثناء الواقعة، إلا أن محاولاته لم تمنع إصابتهما.

تفاصيل قضية طفل باسوس بالقليوبية

وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، قد قرر إحالة القضية إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، بعد اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله بمدينة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، اتهام المتهمين بالشروع في قتل أحمد مرسي ونجله الطفل محمد أحمد مرسي، إضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

أسماء المتهمين والتهم المنسوبة إليهم

وضمت قائمة المتهمين كلًا من: “أدهم ع أ”، و“عبد الرحمن ع ع”، و“يوسف ن ز”، و“معتز ي ز” الهارب، و“عبد الشافي أ ع”، و“شريف أ أ”، و“رفعت ع أ”.

كما شملت الاتهامات التسبب في إصابات وعاهات مستديمة للمجني عليه ونجله، وإطلاق أعيرة نارية داخل منطقة سكنية، بما عرض حياة المواطنين للخطر وأثار الذعر بين الأهالي.

كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء أثناء التعدي على شخص ونجله الصغير بأحد شوارع القليوبية.

وتبين من الفحص الأمني أن مركز شرطة القناطر الخيرية تلقى بلاغًا يوم 19 فبراير الماضي بوصول مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات إلى المستشفى، مصابين برش خرطوش وجروح قطعية متفرقة بالجسد.

اعترافات المتهمين وضبط الأسلحة

واتهم المجني عليه خال زوجته وأبناءه بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وبعد تكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، حيث جرى ضبط بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.