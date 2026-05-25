ضبط سائق نقل بالمنيا أعاق الرؤية على الطريق

كتب : علاء عمران

04:09 م 25/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة نقل بتثبيت كشاف عالي الإضاءة في الجزء الخلفي من السيارة أثناء سيره بأحد الطرق، ما تسبب في إعاقة الرؤية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تحديد وضبط السيارة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص.

كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.

اعتراف السائق

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في الفيديو المتداول. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

