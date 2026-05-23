أعلن أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، عن جاهزية البعثة لتصعيد 12475 حاجاً إلى عرفات ابتداءً من ظهر الاثنين 8 ذي الحجة.

وأوضح عبد الموجود في مداخلة لبرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أنه تم تخصيص 280 حافلة حديثة لنقل الحجاج وفق جدول زمني محدد ينتهي الساعة الثامنة مساء.

وأشار إلى الانتهاء من استلام المخيمات في منى وعرفات، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من مسجد نمرة وجبل الرحمة.

ولفت إلى أن "الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين بخير، والعيادات الطبية بتتعامل مع حالات يومية بسيطة، وبعض الحالات نقلت للمستشفيات السعودية وخرج معظمهم بسلام".

وأكد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن هناك تطوراً في آليات توزيع وتسكين الحجاج داخل المخيمات لضمان أقصى درجات الراحة.

وشدد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على ضرورة بقاء الحجاج داخل المخيمات وتجنب التعرض المباشر للشمس، في ظل تحذيرات وزارة الحج السعودية من ارتفاع درجات الحرارة.