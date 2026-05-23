قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الرحيم علي علي مرسي عبد العال، تأجيل نظر استئناف المتهمين في قضية مقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، للاستماع إلى الطبيب الشرعي، مع إخطار نقابة الأطباء لاستدعاء الطبيب المعالج.

تعذر حضور الطبيب الشرعي

جاء قرار التأجيل بعد تعذر حضور الطبيب الشرعي جلسة اليوم، رغم أن المحكمة كانت قد قررت في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 26 أبريل الماضي تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم، لاستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته، إلى جانب الطبيب المعالج للمجني عليه.

حكم سابق في القضية

كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من المتهمين فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بعد إدانتهما بقتل أحمد المسلماني، كما ألزمت المحكمة المتهمين بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يونيو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحمد المسلماني، إثر تعرضه للاعتداء، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

التحريات وضبط المتهمين

كشفت التحريات الأمنية تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة، وجرى ضبطهما، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، قبل إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الاستئناف.