أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين مديرية الأوقاف والجهات المعنية لترتيب ساحات صلاة العيد المخصصة والمعتمدة، والتأكد من صيانة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة، وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة الإشغالات يومياً من الشوارع والأحياء السكنية والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضاري.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالانتهاء من تجهيز واستعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الرواد وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم، مع تكثيف حملات النظافة والتجميل داخلها وحولها بجميع المدن والمراكز.

وفي القطاع الصحي، وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمستشفيات وأقسام الطوارئ، وتواجد نوبات عمل على مدار 24 ساعة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات وأدوية الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف، وتنظيم نوبات العمل ببنك الدم لتوفير فصائل الدم .

توفير الخدمات العامة للمواطنين

وفيما يخص المرافق، شدد المحافظ على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأكد على انتهاء المجازر من تجهيزاتها لاستقبال رؤوس الماشية، وإجراء الفحص البيطري اللازم وذبح الأضاحي، وتقديم خدماتها للمواطنين والجزارين طوال أيام العيد ومنع أي أعمال ذبح خارج المجازر المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري للشوارع.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتواجد نوبات عمل بالمركز الرئيسي وفي كل محطة، وعمل ورديات صيانة وإصلاح أعطال على مدار الساعة، وإنشاء غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً، مع التأكد من توافر المياه خاصة للمستشفيات والمخابز والمرافق العامة ودورات المياه، كما وجه، رئيس شركة الكهرباء بالمتابعة المستمرة لعمل الورديات لجميع العاملين، وتجهيز وحدات طوارئ ومحولات متنقلة بالمنشآت الحيوية والمستشفيات.

الأجهزة الرقابية

وأكد المحافظ على التنسيق بين الأجهزة الرقابية، الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، لتكثيف الحملات على الأسواق ومحال الجزارة واللحوم والدواجن ومنافذ السلع، للتأكد من صلاحية السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة لمستلزمات العيد.

ووجه اللواء طارق مرزوق، وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على المخابز ومنافذ التوزيع لتوفير رغيف الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة وبالكميات الكافية، مع المتابعة اليومية لمنافذ بيع السلع الغذائية والأسواق والمعارض الدائمة.

حملات النظافة

كما وجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة والتجميل على مدار الساعة، والاهتمام بالحدائق والمتنزهات، وإدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة، والتنسيق الكامل بين إدارة المرور والمواقف لمتابعة انتظام حركة المواصلات العامة وتحقيق السيولة المرورية.

وكلف المحافظ بمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، والتصدي لها وتنفيذ الإزالة الفورية في مهدها، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية وجهات الولاية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمواجهة أي طوارئ، على أن يتم الإعلان عن أرقام تلك الغرف في أماكن واضحة.

غرفة عمليات رئيسية

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات، للتواصل مع المواطنين وحل شكواهم على مدار 24 ساعة.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114، والأرقام التالية:

0502316644

0502314880

0502327792

من الهاتف الأرضي أو المحمول، لتلقي الشكاوى والإقتراحات، والإبلاغ عن أي مخالفات.