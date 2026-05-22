أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انتهاء أعمال رفع كفاءة الموقف الجديد "موقف سيارات الأقاليم"، وذلك في إطار استعدادات المحافظة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تسهيل تنقل زوار الإسكندرية

وتضمنت الأعمال النظافة العامة، وتحسين الخدمات والمرافق، بما يضمن سهولة الحركة والتنقل واستقبال الوافدين خلال إجازة العيد في أجواء حضارية تليق بعروس البحر المتوسط.

أعمال النظافة بالموقف الجديد

وأنهى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كافة الاستعدادات اللازمة داخل الموقف، من أعمال النظافة والتأمين والتنظيم، إلى جانب دعم الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والزائرين.

رفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى

ومن جانبه، أشار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أهمية الظهور الحضاري خاصة مع استقبال الإسكندرية لأعداد كبيرة من الزائرين خلال موسم العيد.

وأضاف المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يحقق الراحة والأمان للمواطن السكندري وزائري المحافظة خلال أيام العيد.