تشهد الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسًا مشمسًا مائل للحرارة، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 23 للعظمى و20 للصغرى، وسرعة الرياح 21 كيلومتر/ الساعة، والرطوبة 70%.

60 شاطئًا تنتظر الزوار

ودعت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، التوجه للشواطئ البالغ عددها 60 شاطئًا والاستمتاع بالأجواء المميزة والطقس الرائع.

وأضافت المصايف:" اقضوا يوم لطيف، واستمتعوا بالبحر والهوا ولمّة العيلة وخلى ذكريات الصيف الحلوة تبدأ من النهاردة، يلا أنزل واستمتع بشواطئ عروس المتوسط".

تعليمات الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية

وشددت إدارة السياحة والمصايف على رواد الشواطئ بالالتزام بالتعليمات وإتباع ألوان الرايات المرفوعة على مدار اليوم وتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

ماذا تعني ألوان الرايات؟

وأوضحت أن الرايات تعد وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.