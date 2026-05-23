تشهد شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، طقسًا معتدلًا مع سطوع الشمس، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 23 درجة مئوية للعظمى و20 درجة الصغرى، والرطوبة 67%.

لون الرايات بشواطئ شرق

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي بأحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وشرق إلى جانب شواطئ بحري وأبو العباس.

ورفعت باقي شواطئ حي الجمرك وحي وسط الرايات الصفراء على أبراج المراقبة ما يعني أن نزول مياه البحر متاح للرواد والمصطافين بحذر والإلتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

ممنوع السباحة في العجمي

بينما رفعت كافة شواطئ القطاع الغربي وحي العجمي الرايات الحمراء، نظراً لكون حالة البحر هناك مضطربة، حيث جرى منع نزول البحر والسباحة بشكل كامل على مدار اليوم.

دلالة ألوان الرايات

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.