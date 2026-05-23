714 ألف جنيه غرامات في حملات على محال الجزارة بالإسكندرية - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:28 م 23/05/2026
    حملات على محال الجزارة بالإسكندرية (2)
    حملات على محال الجزارة بالإسكندرية (3)
    حملات على محال الجزارة بالإسكندرية (4)
    حملات على محال الجزارة بالإسكندرية (5)

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات على شوادر الأضاحي

وشهدت الحملات المرور على محلات الجزارة وشوادر الأضاحي والمنشآت التجارية والغذائية، للتأكد من الالتزام بقرار حظر إقامة شوادر عرض الأضاحي بالطريق العام، وفحص صلاحية اللحوم.

وأسفرت الحملات عن تحصيل 714 ألف جنيه غرامات وإعدام أغذية الفاسدة بمحال الجزارة والمنشآت التجارية بأحياء شرق والمنتزه أول وغرب والمنتزه ثان والجمرك ووسط وبرج العرب.

رفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والخدمية، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء والمراكز على مدار الساعة، للتصدي لكافة المخالفات، وإعادة الانضباط للأسواق، والتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

