استجاب الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى ومخاوف بشأن أعمال هدم مدخنة داخل مخازن شركة قها للأغذية المحفوظة بمدينة قها، حيث أجرى جولة ميدانية عاجلة لمتابعة الموقف على أرض الواقع، بحضور رئيس مدينة قها.

وجاءت الزيارة للوقوف على مدى سلامة أعمال الهدم، خاصة في ظل تخوف بعض المواطنين من المدخنة التي يصل ارتفاعها إلى 22 مترًا وما قد تمثله من خطورة على السكان والمناطق المحيطة.

التأكيد على سلامة الإجراءات

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على أن أعمال الهدم تتم بصورة هندسية آمنة وفقًا للترخيص الرسمي الصادر، وتنفذها شركة متخصصة في أعمال الهدم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والقانونية المنظمة لذلك.

كما تم التأكد من استيفاء كافة المستندات القانونية الخاصة بالأعمال، والاطلاع على عقد التنفيذ ومحضر استلام الموقع، بما يؤكد سلامة الإجراءات المتبعة.

تنفيذ تدريجي للمدخنة

وفيما يخص المدخنة محل الشكوى، وجه المحافظ بضرورة التعامل معها بأقصى درجات الحذر، حيث تقرر تنفيذ أعمال الهدم بشكل تدريجي وآمن باستخدام السقالات المعدنية، تحت إشراف مباشر من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قها، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

متابعة مستمرة

وأكد محافظ القليوبية في ختام جولته أن المحافظة تتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن أمن وسلامة المواطنين يأتيان على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.