إعلان

بالصور.. 106 مكاتب بريد بأسيوط تستقبل أصحاب المعاشات اليوم

كتب : محمود عجمي

01:53 م 23/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مكاتب بريد بأسيوط تستقبل أصحاب المعاشات
  • عرض 8 صورة
    مكاتب بريد بأسيوط تستقبل أصحاب المعاشات
  • عرض 8 صورة
    مكاتب بريد بأسيوط تستقبل أصحاب المعاشات
  • عرض 8 صورة
    مكاتب بريد بأسيوط تستقبل أصحاب المعاشات
  • عرض 8 صورة
    مكاتب بريد بأسيوط تستقبل أصحاب المعاشات
  • عرض 8 صورة
    مكاتب بريد بأسيوط تستقبل أصحاب المعاشات
  • عرض 8 صورة
    مكاتب بريد بأسيوط تستقبل أصحاب المعاشات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مكاتب البريد بمحافظة أسيوط انتظامًا في عمليات صرف المعاشات لمختلف الفئات، من خلال 106 مكاتب بريد منتشرة بجميع القرى والمراكز، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.

قرار استثنائي قبل عيد الأضحى

أعلنت محافظة أسيوط موافقة الهيئة القومية للبريد على فتح عدد من مكاتب البريد بشكل استثنائي اليوم السبت، وذلك لتيسير صرف معاشات ومرتبات شهر يونيو للمواطنين قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

تغطية واسعة لتخفيف الزحام

أوضحت المحافظة أن القرار يشمل تشغيل 106 مكاتب بريد موزعة على مستوى المراكز والقرى، الأمر الذي يسهم في تحقيق تغطية جغرافية واسعة وتقليل التكدس والزحام أمام منافذ الصرف خلال هذه الفترة.

مواعيد العمل وإجراءات الصرف

من المقرر أن تبدأ ساعات العمل داخل المكاتب من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع توجيه المواطنين بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد متاح، وضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام عملية الصرف بسهولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أصحاب المعاشات مكاتب ريد بأسيوط صرف المعاشات عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر لمصراوي: الزمالك يطالب كاف بمهلة لتسوية مديونياته
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: الزمالك يطالب كاف بمهلة لتسوية مديونياته
ماذا دار بين الأهلي وأقطاي عبد الله ؟ .. مصراوي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

ماذا دار بين الأهلي وأقطاي عبد الله ؟ .. مصراوي يكشف التفاصيل
بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs
زووم

بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs
كان دراعي اليمين.. والد طفل حمام سباحة المنوفية يروي الساعات الأخيرة قبل
أخبار المحافظات

كان دراعي اليمين.. والد طفل حمام سباحة المنوفية يروي الساعات الأخيرة قبل
قرار حكومي عاجل بشأن كسوف الشمس الكلي 2027
أخبار مصر

قرار حكومي عاجل بشأن كسوف الشمس الكلي 2027

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان