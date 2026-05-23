شهدت مكاتب البريد بمحافظة أسيوط انتظامًا في عمليات صرف المعاشات لمختلف الفئات، من خلال 106 مكاتب بريد منتشرة بجميع القرى والمراكز، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.

قرار استثنائي قبل عيد الأضحى

أعلنت محافظة أسيوط موافقة الهيئة القومية للبريد على فتح عدد من مكاتب البريد بشكل استثنائي اليوم السبت، وذلك لتيسير صرف معاشات ومرتبات شهر يونيو للمواطنين قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

تغطية واسعة لتخفيف الزحام

أوضحت المحافظة أن القرار يشمل تشغيل 106 مكاتب بريد موزعة على مستوى المراكز والقرى، الأمر الذي يسهم في تحقيق تغطية جغرافية واسعة وتقليل التكدس والزحام أمام منافذ الصرف خلال هذه الفترة.

مواعيد العمل وإجراءات الصرف

من المقرر أن تبدأ ساعات العمل داخل المكاتب من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع توجيه المواطنين بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد متاح، وضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام عملية الصرف بسهولة.