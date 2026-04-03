كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد التلاميذ واقفًا خارج شرفة إحدى المدارس بالمحافظة، في مشهد عرّض حياته للخطر وأثار حالة من القلق بين المتابعين.

رصد أمني وتحريات

تلقت الأجهزة الأمنية معلومات بشأن تداول الفيديو، وعلى الفور تم فحص الواقعة، حيث تبين أنه بتاريخ 31 مارس الماضي، قام الطالب الظاهر في المقطع، والبالغ من العمر 7 سنوات، والمقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالدخول إلى أحد الفصول الخالية بالطابق الثالث.

سبب الواقعة

أوضحت التحريات أن الطفل خرج من نافذة الفصل ووقف خارجها أعلى حاجز خرساني، وذلك بقصد الاختباء من أحد زملائه على سبيل اللهو، دون إدراك لخطورة ما أقدم عليه.

التدخل وإنقاذ الطفل

لاحظ أحد الأشخاص الواقعة وأبلغ إدارة المدرسة على الفور، حيث تدخل أحد المعلمين بسرعة وتمكن من إدخال الطالب إلى داخل الفصل عبر النافذة، دون وقوع أي إصابات.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حرص الأجهزة الأمنية على سلامة الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.