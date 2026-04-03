السيطرة على حريق بجوار نقابة الصيادلة في بنها بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

09:18 م 03/04/2026

نشب اليوم حريق محدود في عدد من الأشجار المجاورة لسور نقابة الصيادلة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب في محيط المكان وأثار حالة من القلق بين الأهالي.

المعاينة الأولية

أوضحت المعاينات الأولية أن الحريق بدأ في الأشجار المحيطة وامتد جزئيًا إلى حديقة النقابة، دون أن يصل إلى المبنى أو يتسبب في أضرار بالمنشآت.

تحرك سريع للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.

السيطرة على الحريق

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

استمرار الفحص

تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق بنها نقابة الصيادلة أمن القليوبية الحماية المدنية

