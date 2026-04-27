تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات فيديو متداول لواقعة سرقة سلسلة ذهبية من سيدة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، والعمل على ضبط المتهمين.

بلاغ من المجني عليها

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة أفادت بتعرضها لسرقة سلسلة ذهبية كانت ترتديها أثناء سيرها في أحد شوارع المنطقة، حيث قام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطفها ولاذا بالفرار.

إجراءات التحقيق والبحث

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثان شبرا الخيمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهما، في إطار فحص الفيديو المتداول للحادث.